A lezione di sicurezza stradale | l' associazione Vivilastrada incontra gli studenti dell' IISS Dell' Erba

A lezione di della sicurezza stradale. L'associazione 'Vivi la strada', presieduta da Tonio Coladonato, incontra gli studenti dell'IISS Luigi Dell'Erba di Castellana Grotte.Un doppio appuntamento è in programma nella giornata del 28 ottobre, nell'aula magna dell'istituto. Nel corso degli incontri. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Misano Adriatico, a lezione di sicurezza sui bus: Start Romagna chiama a raccolta studenti e istituzioni - facebook.com Vai su Facebook

“Convivere sulla strada”: un libro per insegnare la sicurezza stradale a scuola - Il volume accompagna il primo progetto nazionale di formazione gratuita per insegnanti dedicato alla sicurezza stradale ... intoscana.it scrive

"La strada tra passione e sicurezza", oltre 1300 studenti a lezione di guida responsabile - Oltre 1300 tra studenti e studentesse hanno partecipato alla tre giorni di “La strada tra passione e sicurezza”, il progetto dedicato all’educazione alla guida responsabile. Segnala radiosienatv.it

Sicurezza stradale. Una lezione speciale dedicata ai più giovani - L’associazione Sonia Tosi di Piacenza, costituita dalla famiglia e dagli amici della 27enne morta nel 2021 per un incidente stradale, torna a Codogno. Da ilgiorno.it