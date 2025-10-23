A letto con il nemico | la spiegazione del finale del film

A letto con il nemico ( Sleeping with the Enemy ), uscito nel 1991 e diretto da Joseph Ruben, è un thriller psicologico che mescola elementi del dramma domestico con la tensione del cinema di suspense. Al centro del film c’è Julia Roberts, che all’epoca era reduce dal successo mondiale di Pretty Woman e qui si cimenta in un ruolo completamente diverso, dimostrando una sorprendente versatilità. Il film si colloca infatti come una tappa importante nella sua carriera, segnando il passaggio da icona romantica a interprete capace di affrontare ruoli più intensi e oscuri. 🔗 Leggi su Cinefilos.it