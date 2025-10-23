A letto con il nemico | la spiegazione del finale del film
A letto con il nemico ( Sleeping with the Enemy ), uscito nel 1991 e diretto da Joseph Ruben, è un thriller psicologico che mescola elementi del dramma domestico con la tensione del cinema di suspense. Al centro del film c’è Julia Roberts, che all’epoca era reduce dal successo mondiale di Pretty Woman e qui si cimenta in un ruolo completamente diverso, dimostrando una sorprendente versatilità. Il film si colloca infatti come una tappa importante nella sua carriera, segnando il passaggio da icona romantica a interprete capace di affrontare ruoli più intensi e oscuri. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Scopri altri approfondimenti
Tv, 'A letto con il nemico': il film giovedì 23 ottobre in prima serata su Rai Movie - X Vai su X
Abbiamo già letto il post di Roberto Saviano in solidarietà a Ranucci: https://www.facebook.com/share/p/1B81PkWD5k/ Qui copio il post di Saverio Tommasi, al quale non c'è proprio nulla da aggiungere. "Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci", onestamente, è tr - facebook.com Vai su Facebook
A letto con il nemico: trama, trailer e cast del thriller con Julia Roberts - Nel thriller A letto con il nemico, Julia Roberts interpreta una donna che finge la propria morte per sfuggire a un marito violento. Riporta cinematographe.it