A Lancianofiera torna Progress | tre giorni dedicati a lavoro formazione e sociale
È stata inaugurata giovedì 23 ottobre a Lancianofiera la quarta edizione di Progress, la fiera del lavoro, della formazione e del sociale che fino a sabato 25 ottobre animerà gli spazi del Polo Fieristico d’Abruzzo. Una tre giorni pensata per creare un ponte tra giovani, imprese, pubbliche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
A Lancianofiera torna "Progress", atteso anche il ministro Paolo Zangrillo https://ift.tt/H2orCR9 https://ift.tt/b1lp4KB - X Vai su X
Progress 2025: al Polo Fieristico d’Abruzzo torna la Fiera del Lavoro e della Formazione Dal 23 al 25 ottobre il Polo Fieristico d’Abruzzo apre le porte alla quarta edizione di Progress, la Fiera del Lavoro, della Formazione e del Sociale. Un evento che, anno d - facebook.com Vai su Facebook