A Lancianofiera torna Progress | tre giorni dedicati a lavoro formazione e sociale

Chietitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata giovedì 23 ottobre a Lancianofiera la quarta edizione di Progress, la fiera del lavoro, della formazione e del sociale che fino a sabato 25 ottobre animerà gli spazi del Polo Fieristico d’Abruzzo. Una tre giorni pensata per creare un ponte tra giovani, imprese, pubbliche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Lancianofiera Torna Progress Tre