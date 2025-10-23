A Jolanda di Savoia Fe un campus per la formazione avanzata e la ricerca in agricoltura
"Questa realtà nata nel cuore della pianura ferrarese rappresenta un tassello unico e straordinario per l'alta formazione e la ricerca in Emilia-Romagna e un importante contributo per l’intero Paese”. Così il vicepresidente della Regione con delega alla Formazione e Ricerca, Vincenzo Colla, dopo aver visitato il Campus di Jolanda di Savoia (Ferrara) insieme al presidente esecutivo di BF Spa Federico Vecchioni. Promosso da BF Spa, il centro si occupa di ricerca e studi avanzati per l’agricoltura, collocandosi nella fascia più alta della formazione, con l’obiettivo di dare vita ad una vera e propria “Academy di filiera” che possa far crescere le competenze nelle aziende del settore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Si è tenuta, ieri presso il campus di Bf Educational a Jolanda di Savoia, la cerimonia di proclamazione e conferimento... - facebook.com Vai su Facebook
Unibo e BF Educational: conferimento del diploma di master universitario agli studenti della seconda edizione - Jolanda di Savoia (FE), 17 ottobre 2025 – Si è tenuta oggi presso il campus di BF Educational a Jolanda di Savoia (FE) la cerimonia di ... Si legge su msn.com
"I semi dell'energia": a Jolanda di Savoia BF con Eni e SDF per la transizione energetica - Si è tenuto oggi, presso l’auditorium del Campus della sede di Jolanda di Savoia (Ferrara) di BF Spa, il convegno dal titolo “I SEMI DELL’ENERGIA – Dall’agricoltura alla transizione energetica”. iltempo.it scrive
Jolanda di Savoia (FE): giornata divulgativa con visita guidata anguria e melone - Marani" (RA) e la Provincia di Ferrara, organizza una Giornata divulgativa giovedì 15 luglio 2010 a Jolanda di Savoia (FE) con Visita guidata ... Segnala freshplaza.it