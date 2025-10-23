a jolanda di savoia fe un campus per la formazione avanzata e la ricerca in agricoltura

"Questa realtà nata nel cuore della pianura ferrarese rappresenta un tassello unico e straordinario per l'alta formazione e la ricerca in Emilia-Romagna e un importante contributo per l’intero Paese”. Così il vicepresidente della Regione con delega alla Formazione e Ricerca, Vincenzo Colla, dopo aver visitato il Campus di Jolanda di Savoia (Ferrara) insieme al presidente esecutivo di BF Spa Federico Vecchioni. Promosso da BF Spa, il centro si occupa di ricerca e studi avanzati per l’agricoltura, collocandosi nella fascia più alta della formazione, con l’obiettivo di dare vita ad una vera e propria “Academy di filiera” che possa far crescere le competenze nelle aziende del settore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

