A Foggia la presentazione del libro ‘Commissari storie di vita’ scritto dai Funzionari della Polizia di Stato

Foggiatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foggia, il 25 ottobre nella sala del Tribunale di Palazzo Dogana, ci sarà la presentazione del libroCommissari, storie di vita’, scritto da 16 Funzionari della Polizia di Stato, entrati in Polizia alla fine degli anni ’80, che regalano uno spaccato interessante fra vita professionale e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

