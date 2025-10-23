A Foggia la presentazione del libro ‘Commissari storie di vita’ scritto dai Funzionari della Polizia di Stato
A Foggia, il 25 ottobre nella sala del Tribunale di Palazzo Dogana, ci sarà la presentazione del libro ‘Commissari, storie di vita’, scritto da 16 Funzionari della Polizia di Stato, entrati in Polizia alla fine degli anni ’80, che regalano uno spaccato interessante fra vita professionale e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
