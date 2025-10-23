A Firenze torna la magia del Natale con i mercatini in Piazza Santa Croce

Firenzetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze si prepara ad accogliere la magia del Natale con il ritorno dello storico mercato di Natale (Weihnachtsmarkt) in Piazza Santa Croce. Un appuntamento fisso per i fiorentini e i visitatori, questa edizione 2025 si conferma uno dei mercati più longevi e amati d'Italia, forte di una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

firenze torna magia nataleMistero, magia, gioco e spiritualità: a Firenze arriva il Festival delle Streghe - Sabato 25 e domenica 26 ottobre all' Ippodromo del Visarno di Firenze torna il Festival delle Streghe, due giornate dedicate al fascino del mistero, della magia e delle tradizioni popolari. 055firenze.it scrive

La magia dei mercatini di Natale in Toscana: tra casette di legno, artigianato e luci scintillanti - La Toscana a novembre e dicembre si accende di luci, musica e tradizioni: tra borghi illuminati e profumo di vin brulé ... Da intoscana.it

firenze torna magia nataleFirenze, la ruota panoramica torna alla Fortezza da Basso (da dicembre almeno fino ad aprile 2026) - Dopo gli anni di piazzale Vittorio Veneto alle Casine, la ruota panoramica torna alla Fortezzza: da dicembre 2025 ad aprile 2026 ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it

