A Dolzago notti calme giorni belli… Bonomelli inaugura il suo nuovo stabilimento

Dolzago (Lecco) – Notti calme, giorni belli, come nello spot della camomilla Filtrofiore Bonomelli degli anni ‘90. E da ieri, notti calme e soprattutto giorni ancora più belli a Dolzago, dove i Filtrofiore si producono. È stato inaugurato ieri il nuovo stabilimento della Bonomelli di Dolzago: una superficie di 2.500 mq; 7 linee produttive, di cui una nuova; fino a 55 dipendenti; energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Bonomelli fa parte del Gruppo Montenegro, lo stesso di Amaro Montenegro, brandy Vecchia Romagna, Thè Infrè, Olio Cuore, Polenta Valsugana e altri simboli del made in Italy, più altri marchi internazionali altrettanti iconici il rum Pampero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

