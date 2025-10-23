A Chiaia riapre Ciro Amodio | nuovo layout e cucina al banco
Dal 30 settembre, il punto vendita Ciro Amodio di Via Vittoria Colonna a Chiaia riapre completamente rinnovato. Un restyling profondo, pensato per un quartiere in movimento, introduce un nuovo layout e un’offerta dedicata al consumo fuori casa, per una spesa più vicina alle persone e ai loro ritmi quotidiani. Chiaia, nuova energia Nella sede tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
Si riapre il caso del 17enne morto in un incidente? - facebook.com Vai su Facebook