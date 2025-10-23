A Caprarica s’insedia il commissario prefettizio Valter Spadafina In carica sino alle elezioni
CAPRARICA DI LECCE - Con il decreto firmato ieri dal prefetto di Lecce, Natalino Manno, è stato formalizzata la sospensione del consiglio comunale di Caprarica di Lecce in seguito alle dimissioni “tecniche” e contestuali del sindaco e dei consiglieri comunali: una scelta collettiva messa in auge. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
