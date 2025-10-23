A Belve si invertono i ruoli sarà Maria De Filippi a intervistare Francesca Fagnani

La nuova edizione di Belve, al via dal 28 ottobre, godrà della presenza fissa di Maria De Filippi. Fanpage è in grado di anticipare che si tratterà di brevi interventi in cui i ruoli della conduttrice di Canale 5 e Francesca Fagnani si ribalteranno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

