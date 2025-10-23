A Bari il corteo pro Palestina | Stop a navi da e per Israele La marcia arriva al porto cittadino
Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 23 ottobre a Bari una nuova marcia a sostegno del popolo palestinese, con un corteo che ha percorso le vie del centro cittadino in direzione del porto. Lo afferma l'Ansa.All'appuntamento hanno preso parte alcune centinaia di partecipanti. Ad organizzare la. 🔗 Leggi su Baritoday.it
