A Bari il corteo pro Palestina | Stop a navi da e per Israele La marcia arriva al porto cittadino

Baritoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 23 ottobre a Bari una nuova marcia a sostegno del popolo palestinese, con un corteo che ha percorso le vie del centro cittadino in direzione del porto. Lo afferma l'Ansa.All'appuntamento hanno preso parte alcune centinaia di partecipanti. Ad organizzare la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

bari corteo pro palestinaCorteo pro Pal a Bari, 'fra un mese noto contenuto navi cargo' - E' stata ricevuta da alcuni rappresentanti della dogana di Bari una delegazione dei manifestanti pro Palestina che oggi hanno raggiunto in corteo il porto del capoluogo pugliese per chiedere di fermar ... Come scrive ansa.it

bari corteo pro palestinaA Bari il corteo pro Palestina: "Stop a navi da e per Israele". La marcia arriva al porto cittadino - Ad organizzare la manifestazione, tra gli altri, anche Assemblea per la Palestina Bari, Usb, Cambiare Rotta, Osa e Potere al Popolo ... Si legge su baritoday.it

bari corteo pro palestinaCorteo pro Palestina a Bari, 'contro economia del genocidio' - "Non sappiamo ancora cosa trasportino", sostengono i manifestanti che urlano "Free palestine" e "la Puglia sa da che parte ... Da ansa.it

