A 500 anni dallo scisma un Papa e un Re inglese invocano assieme Dio per la pace nel mondo e la lotta al cambiamento climatico

Carlo e Camilla hanno varcato l'Arco delle Campane per dirigersi nel palazzo apostolico alle 11 in punto a bordo di una Bentley nera con stemma e stendardo reale, scortata da sedici auto, dopo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - A 500 anni dallo scisma un Papa e un Re inglese invocano assieme Dio per la pace nel mondo e la lotta al cambiamento climatico

Altre letture consigliate

Dal 1534, anno dello scisma anglicano, non era mai successo. La giornata segnerà un nuovo capitolo nel dialogo tra la Chiesa cattolica e quella d’Inghilterra, con un messaggio di unità e pace - facebook.com Vai su Facebook

Carlo e Camilla il 22 e 23 ottobre da Leone: per la prima volta dopo 500 anni il re e il Papa pregheranno insieme - X Vai su X

La storica preghiera ecumenica del Papa e di re Carlo - Per la prima volta dopo 500 anni, il pontefice e il sovrano d'Inghilterra, che è il capo della Chiesa anglicana, hanno pregato insieme nella Cappella Sistina. Riporta romasette.it

Re Carlo e Camilla atterrati a Ciampino: oggi l’incontro storico con Papa Leone XIV dopo 500 anni dallo Scisma anglicano - Sono atterrati ieri sera, mercoledì 22 ottobre, all’aeroporto di Ciampino, Re Carlo III e la Regina Camilla. Segnala castellinotizie.it

Re Carlo III e Camilla a Roma per incontrare Papa Leone XIV: l'arrivo dei reali inglesi a Ciampino - Per la prima volta dallo Scisma del 1532 i capi delle Chiese anglicana e cattolica si trovano fianco a ... Da lastampa.it