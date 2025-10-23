A 500 anni dallo scisma un Papa e un Re inglese invocano assieme Dio per la pace nel mondo e la lotta al cambiamento climatico

Carlo e Camilla hanno varcato l'Arco delle Campane per dirigersi nel palazzo apostolico alle 11 in punto a bordo di una Bentley nera con stemma e stendardo reale, scortata da sedici auto, dopo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

a 500 anni dallo scisma un papa e un re inglese invocano assieme dio per la pace nel mondo e la lotta al cambiamento climatico

A 500 anni dallo scisma un Papa e un Re inglese invocano assieme Dio per la pace nel mondo e la lotta al cambiamento climatico

