A 17 anni con il kit del falsificatore utile a produrre banconote per 4mila euro | arrestato

Un 17enne italiano è stato arrestato a Strambino in quanto sospettato di produrre banconote false. I carabinieri hanno trovato in suo possesso il kit del falsificatore e un plico con 200 banconote da 20 euro false (per un totale di 4mila euro). Il giovane è stato arrestato, su disposizione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it