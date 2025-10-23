A 17 anni con il kit del falsificatore utile a produrre banconote per 4mila euro | arrestato
Un 17enne italiano è stato arrestato a Strambino in quanto sospettato di produrre banconote false. I carabinieri hanno trovato in suo possesso il kit del falsificatore e un plico con 200 banconote da 20 euro false (per un totale di 4mila euro). Il giovane è stato arrestato, su disposizione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
