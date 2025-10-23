81° anniversario dei trucidati di piazza Martiri e piazza Cavour

Novaratoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cerimonia commemorativa per ricordare i trucidati di piazza Martiri e di piazza Cavour a Novara.Venerdì 24 ottobre, alle ore 9.30, in piazza Martiri Onori militari ai caduti e al carabiniere Natale Olivieri, Medaglia d’Argento al Valore Militare, con deposizione corone di alloro alla lapide. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

