‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’, scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, si avvia a compiere 60 anni. Per l’occasione l’ottantunenne Gianni Morandi torna live e annuncia il nuovo tour che partirà il 15 aprile da Conegliano. Per poi proseguire con le date di Milano (17 aprile), Torino (19 aprile), Roma (21 aprile), Casalecchio di Reno (24 aprile), Firenze (26 aprile), Terni (28 aprile), Montichiari (30 aprile), Pesaro (2 maggio) e Padova (4 maggio). Morandi non è l’unico ottantenne in tour. Al Bano In Australia si sta esibendo l’82enne Al Bano che domani sarà a Sidney, dopo aver cantato a Melbourne, poi andrà a Instanbul, Bucarest, Friburgo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

80enni irriducibili in tour, riparte Morandi e Al Bano è già in Australia