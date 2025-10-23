5 Seconds of Summer ritorno live in Italia il 28 aprile al Forum di Milano

Lapresse.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver conquistato milioni di fan in tutto il mondo, i 5 Seconds of Summer tornano in Italia per un imperdibile appuntamento live. La band australiana si esibirà il 28 aprile 2026 all’Unipol Forum di Milano. Sarà anche l’occasione per presentare dal vivo i brani del nuovo e attesissimo album “Everyone’s A Star!”, in uscita il 14 novembre 2025. Il disco, composto da 12 tracce, include i primi singoli estratti dall’album “NOT OK” e “Boyband”, già acclamati dai fan e dalle principali piattaforme streaming, e il nuovissimo singolo “Telephone Busy” uscito giovedì Biglietti: quando e dove. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10:00 di martedì 28 ottobre in per coloro che avranno pre-ordinato il nuovo album sullo store ufficiale: https:shop. 🔗 Leggi su Lapresse.it

