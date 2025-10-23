5 idee per ammirare un foliage mozzafiato sul Lago di Como e nei suoi dintorni

Ultimo weekend d'ottobre, segnato dal ritorno all'ora solare, on il meteo che promette fresche giornate di sole. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, per questo fine settimana d'autunno. Qualche idea - ogni volta aggiungiamo almeno un nuovo percorso - per trascorrere anche questa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Domenica 2 novembre, la società di cucito è lieta di invitarvi al “mini” bazar pre-natalizio che allestiremo alla fine del culto a lato dell’aperitivo. Simpatiche idee regalo che potrete ammirare gustando uno stuzzichino accompagnato da un calice di buon vino. Att - facebook.com Vai su Facebook

Il romanticismo del foliage: 5 parchi in Toscana dove ammirare i colori autunnali - Da metà ottobre, il verde lascia lo spazio alle più calde e vivaci tonalità di rosso, arancione e giallo. Riporta lanazione.it

Foliage: i luoghi in cui ammirare lo spettacolo dell’autunno - Il foliage è una consuetudine diventata di moda e un’occasione per scoprire luoghi bellissimi, immersi nella natura e nei colori dell'autunno. Come scrive msn.com