4 Novembre | il MIM rilancia la cerimonia della consegna delle bandiere alle scuole
In vista della celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, il Ministero dell’Istruzione e del Merito invita la comunità scolastica a riservare attenzione al significato della ricorrenza del 4 novembre. L’intento è promuovere la conoscenza storica degli eventi legati alla costruzione dell’unità nazionale e valorizzare il senso di appartenenza alla Repubblica, anche attraverso il ricordo di chi si è impegnato – e spesso sacrificato – per la libertà e la difesa del Paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
L’Unione Europea rilancia il progetto: 35mila pass ferroviari gratuiti ai giovani nati nel 2007 per viaggiare fino a 30 giorni in tutta Europa. Candidature aperte dal 30 ottobre al 13 novembre 2025 - X Vai su X
Isnello rilancia l’offerta turistica: nuovi progetti e un corso di formazione gratuito con Jacopo fo Dal 27 al 30 novembre l’evento formativo, che toccherà temi come la qualità nell’ospitalità turistica, le opportunità professionali offerte dal web, le piattaforme per la - facebook.com Vai su Facebook