250 milioni di euro in più in borse di studio a partire dal 2026 E’ nel testo DDL di Legge di Bilancio

La misura è contenuta nel DDL della Legge di Bilancio, all'articolo 128, contenente interventi sui livelli essenziali delle prestazioni i materia di istruzione. Si legge la conferma della rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Milioni di euro transitati tra Lettonia, Francia e Lussemburgo: indagini su 12 persone per i fondi delle fondazioni vicine a Curia e CL - facebook.com Vai su Facebook

Scuola: dal Viminale 1,5 milioni euro contro lo spaccio di droga negli istituti https://ilsole24ore.com/art/scuola-viminale-15-milioni-euro-contro-spaccio-droga-istituti-AHVCUgBD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox - X Vai su X

Matera sogna lo «Stadio dei Sassi»: progetto da 250 milioni per Euro 2032 - Matera Euro 2032», lanciato dal movimento politico non costituito 'Fare Matera'. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Eredità Agnelli, il tesoro di Marella sale a 1 miliardo di euro. Trovati altri 250 milioni con le rogatorie in Lussemburgo e Svizzera - Si è ingigantito nel corso del tempo – e delle indagini – il tesoro estero di Marella Caracciolo. Riporta milanofinanza.it