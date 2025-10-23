250 milioni di euro in più in borse di studio a partire dal 2026 E’ nel testo DDL di Legge di Bilancio

La misura è contenuta nel DDL della Legge di Bilancio, all'articolo 128, contenente interventi sui livelli essenziali delle prestazioni i materia di istruzione. Si legge la conferma della rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

