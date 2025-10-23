24 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 24 ottobre – È il 297° giorno alla fine mancano 68 giorni.Santi del giorno: Sant’Antonio Maria Claret (Vescovo)Proverbio del giorno: Ottobre: vino e cantina, da sera a mattina.Oroscopo del 24 ottobre 2025 – VenerdìLe previsioni dell’Intelligenza Artificiale: amore, lavoro, saluteARIETEAmore –. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altre letture consigliate
Oroscopo Paolo Fox Le stelle di giovedì 23 ottobre! La classifica completa è disponibile su RaiPlay, link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo dal 22 al 28 ottobre - X Vai su X
Venerdì 24 ottobre: Oroscopo Paolo Fox segno per segno - Scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, che ogni giorno racconta agli appassionati di ... Scrive vicenzatoday.it
L'oroscopo di venerdì 24 ottobre: Ariete e Cancro al top, male Vergine - Oroscopo oggi venerdì 24 ottobre 2025, per i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Riporta msn.com
Oroscopo di venerdì 24 ottobre 2025: Ariete motivato, Toro esigente, Cancro empatico. Acquario? Un caleidoscopio di idee - La Luna ruota in Sagittario; il Sole, splende in Scorpione. Segnala leggo.it