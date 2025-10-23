23enne sequestrato e picchiato per ore in un appartamento di Firenze arrestati un uomo e una donna

Notizie.virgilio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone arrestate a Firenze per sequestro e aggressione: un giovane è stato trovato legato e picchiato dopo una notte di droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

23enne sequestrato e picchiato per ore in un appartamento di firenze arrestati un uomo e una donna

© Notizie.virgilio.it - 23enne sequestrato e picchiato per ore in un appartamento di Firenze, arrestati un uomo e una donna

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

23enne sequestrato picchiato ore23enne sequestrato e picchiato per ore in un appartamento di Firenze, arrestati un uomo e una donna - Due persone arrestate a Firenze per sequestro e aggressione: un giovane è stato trovato legato e picchiato dopo una notte di droga. Come scrive virgilio.it

23enne sequestrato picchiato oreFirenze, sequestrano e picchiano un 23enne dopo una notte passata insieme: arrestati un uomo e una donna - I carabinieri avvertiti da un'abitante che ha sentito la vittima chiedere aiuto e l'ha visto legato mani e piedi. Da corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: 23enne Sequestrato Picchiato Ore