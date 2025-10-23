100 alla maturità e una media del 9,98 per cinque anni | Valentino tra i 25 giovani Alfieri del Lavoro

A comunicarlo con un post su Facebook, il Comune di Sant’Antioco, nel sud-ovest della Sardegna: Valentino Lai sarà tra i 25 studenti italiani che domani mattina, venerdì 24 ottobre, riceveranno al Quirinale l’onorificenza di “Alfiere del Lavoro”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

