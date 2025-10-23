10 comuni della provincia di Frosinone non hanno presentato il Piano di protezione civile ecco quali sono

Frosinonetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lazio ha ritirato fondi per 571 mila euro stanziati a favore di 51 diversi Comuni del Lazio che non hanno presentato il piano di protezione civile comunale. Un documento importante per la sicurezza dei cittadini, visto che vi sono riportate le procedure operative di intervento per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

