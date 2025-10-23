? La Drammatica Denuncia di Rosita Gentile | Picchiata per 12 Anni dal Padre della Gregoraci Ho Perso un Bambino

A Soverato (Catanzaro), la fashion designer Rosita Gentile, 57 anni, ha denunciato l'ex compagno Mario Gregoraci (padre di Elisabetta Gregoraci) Dodici Anni di Violenza e Terrore La fashion designer Rosita Gentile, 57 anni, ha denunciato il suo ex compagno, Mario Gregoraci (75 anni), padre della showgirl Elisabetta Gregoraci, per presunti maltrattamenti e minacce subite per .

