? Ritorno di Belve | Le Indiscrezioni sui Nomi del Cast e L’Ipotesi Maria De Filippi

Lawebstar.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova stagione di Belve con Francesca Fagnani partirà martedì 28 ottobre su Rai 2. Circolano voci sulla partecipazione di Isabella Rossellini e Irene Pivetti, ma l’indiscrezione più clamorosa riguarda un possibile ruolo fisso per Maria De Filippi. Gli Ospiti Quasi Certi per l’Inizio di Stagione A meno di una settimana dall’inizio, le voci sugli . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

