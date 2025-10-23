? Manuela Arcuri Nuovamente Single | L’Amore con Giovanni Di Gianfrancesco Finisce Dopo 15 Anni

Il matrimonio tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco sarebbe giunto al capolinea, appena tre anni dopo le nozze ma ben quindici anni dopo l'inizio della loro relazione. Che cosa è successo? La Separazione Dopo 15 Anni di Amore L'attrice Manuela Arcuri e l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco si sarebbero separati, mettendo fine a una relazione.

