?? Marco Simoncelli | Il SuperSic Dalla Chioma Ribelle Eroe del Motomondiale

Pilota motociclistico italiano, Campione del Mondo 250cc nel 2008, Marco Simoncelli (Cattolica, 1987) era amato dal pubblico per la sua irriverente simpatia e lo stile di guida aggressivo. La sua carriera è stata tragicamente interrotta da un incidente fatale a Sepang nel 2011. Gli Inizi nel Motociclismo e la Conquista della 125cc Marco Simoncelli nasce . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ?? Marco Simoncelli: Il “SuperSic” Dalla Chioma Ribelle, Eroe del Motomondiale

Leggi anche questi approfondimenti

“Qual è l’incontro più importante della tua carriera? Incontrare Marco Simoncelli, nel 2011”. - Enea Bastianini a La Gazzetta dello Sport una decina di giorni fa al Festival dello Sport #MemasGP #EneaBastianini #MarcoSimoncelli #MotoGp - facebook.com Vai su Facebook

Il 58, l'incidente, la quercia a Misano. Così è morto Marco "Sic" Simoncelli - Il pilota di Coriano fu vittima di un terribile incidente sulla pista di Sepang ... Scrive msn.com

Marco Simoncelli, 13 anni senza SuperSic - A volte enfatizzato da un “Super” davanti allo stesso, perché superiore e superlativo quel giovane campione del mondo lo era davvero. Si legge su dilei.it

Canzoni e allegria per ricordare "Sic" - Attenuato il dolore per la sua improvvisa morte in pista nel 2011 a Sepang, familiari e amici hanno pensato ... Si legge su ilgazzettino.it