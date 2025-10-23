? Riccardo Rossi | Dagli Anni ’80 al Teatro l’Ironia Versatile del Comico Romano

Riccardo Rossi attore conosciuto anche per la serie televisiva degli anni '80, "I ragazzi della Terza C" Nato a Roma il 24 ottobre del 1962, Riccardo Rossi è un attore, conduttore e comico italiano noto per la sua versatilità tra cinema, televisione e teatro, affermandosi come "faccia" riconoscibile della commedia e dell'intrattenimento leggero. Gli Esordi .

Riccardo Rossi con "Volevo fare il musicista!" 8-9 novembre Un nuovo show dallo stile inconfondibile, ironico ed al tempo stesso competente, Riccardo Rossi racconterà i suoi incontri veri e virtuali con i miti della musica suonando il pianoforte, accompagnat

Leonardo Colombati e Riccardo Rossi a Cook Fest: «Il pranzo di matrimonio? Un mix di debolezze umane, vizietti finti e sentimenti» - Appuntamento al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano sabato 25 ottobre dalle 19,30 ... Come scrive msn.com