? Riccardo Rossi | Dagli Anni ’80 al Teatro l’Ironia Versatile del Comico Romano

Lawebstar.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Rossi attore conosciuto anche per la serie televisiva degli anni ’80, “I ragazzi della Terza C” Nato a Roma il 24 ottobre del 1962, Riccardo Rossi è un attore, conduttore e comico italiano noto per la sua versatilità tra cinema, televisione e teatro, affermandosi come “faccia” riconoscibile della commedia e dell’intrattenimento leggero. Gli Esordi . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

