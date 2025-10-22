Ztl fascia verde le aziende del turismo contro il rinvio dell' accensione dei varchi | Vietare il centro storico a tutte le auto
Non solo contestano il rinvio, sine die, dell’attivazione dei varchi elettronici per le multe nella Ztl fascia verde. Gli operatori del turismo di Roma vorrebbero un vero giro di vite contro il traffico che congestiona Roma, specialmente al centro storico. Un salotto da vietare non solo ai. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Dal 1° novembre, cambiano le regole per la Fascia Verde: più tutela per la qualità dell’aria e meno smog in città. #ZTLRoma #QualitàAria https://odisseaquotidiana.com/2025/06/divieti-ztl-fascia-verde-1-novembre-diesel-euro-4.html… - X Vai su X
Rinvio ZTL Fascia Verde Roma: stop ai varchi elettronici e caos politico - facebook.com Vai su Facebook
Ztl fascia verde, in arrivo altri 71 varchi: cosa cambia dal primo novembre a Roma - Pronta l’installazione di 71 nuovi varchi, mentre i limiti di accesso restano quelli dell’anno scorso. Riporta fanpage.it
ZTL Fascia Verde a Roma: varchi installati ma ancora inattivi, nessuna multa per ora - A Roma la ZTL Fascia Verde resta solo sulla carta: i varchi elettronici restano spenti e non scatteranno sanzioni automatiche per le auto più inquinanti. Come scrive romadailynews.it
Ztl fascia verde, prima la protesta in Campidoglio e poi il referendum: la lotta per fermare i divieti - Dal 1° novembre 2025 scatteranno i divieti previsti dalla Regione Lazio nella Ztl fascia verde di Roma Il 1° novembre si avvicina. Segnala romatoday.it