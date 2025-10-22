Zona San Siro maxi blitz all’alba delle forze dell’ordine contro spaccio e occupazione abusiva degli alloggi popolari

Milano, 22 ottobre 2025 – Maxi controllo di polizia nella mattinata del 22 ottobre nella zona di San Siro. Almeno trecento tra agenti, carabinieri, finanzieri e ghisa hanno messo in atto il blitz "Quadrilatero", nell'ambito delle operazioni ad alto impatto pianificate al tavolo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. Le vie interessate. Le forze dell'ordine, coordinate dal dirigente del commissariato Bonola Carmine Mele, si sono concentrate nell'area che ruota attorno a piazzale Selinunte, via Zamagna, via Morgantini, viale Aretusa, via Maratta, via Gigante e viale Mar Jonio, ma anche in piazzale Segesta, piazzale Lotto e al terminal bus di Lampugnano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Zona San Siro, maxi blitz all’alba delle forze dell’ordine contro spaccio e occupazione abusiva degli alloggi popolari

