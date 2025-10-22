Zoff si proietta già su Lazio Juve | I bianconeri vorranno riscattare Como Pronostico? Ho questa sensazione sul match dell’Olimpico

Zoff, l’analisi del doppio ex: biancocelesti e bianconeri hanno bisogno di punti, pronostico aperto all’Olimpico. Una sfida dal sapore speciale, un incrocio tra due squadre che hanno segnato la sua leggendaria carriera. Dino Zoff, monumento del calcio italiano e doppio ex di Lazio e Juventus, ha presentato l’attesissimo big match in programma domenica sera all’Olimpico. Intervistato da Cittaceleste.it, l’ex portiere e allenatore ha analizzato il momento delle due squadre, sottolineando l’importanza della posta in palio ma mantenendo un aplomb da vero saggio. Zoff: una sfida tra due squadre in cerca di risposte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zoff si proietta già su Lazio Juve: «I bianconeri vorranno riscattare Como. Pronostico? Ho questa sensazione sul match dell’Olimpico»

Dino Zoff al Corriere dello Sport fa un rapido confronto tra calcio di ieri e quello di oggi: «Mi piacerebbero meno creste sui capelli e più rilanci di 40 metri e dribbling riusciti. Meno scene quando si prendono i colpi. Mi mancano comportamenti meno esasperati.

**Calcio: Zoff, 'derby equilibrato e deciso da un episodio, Lazio ha qualità per tornare a fare risultati'** - "E' stato un derby come se ne sono visti tanti, equilibrato e deciso da un episodio. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it