Zio potente ed ex famosa Scoperta bomba sul nuovo fidanzato di Maria Elena Boschi | chi è

Dopo settimane di voci e supposizioni, arriva la conferma ufficiale: Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati. La loro storia, durata cinque anni e spesso al centro dell’attenzione mediatica, è giunta al capolinea in modo silenzioso ma definitivo. L’ex ministra e l’attore, oggi anche medico estetico, avrebbero messo fine alla relazione circa un mese fa. A chiarire ogni dubbio è stata la stessa Boschi, che raggiunta dal settimanale Chi ha risposto con un laconico ma inequivocabile: “Purtroppo sì”. Nessuna scena madre, nessuna accusa reciproca, ma solo la consapevolezza che l’amore si è esaurito “senza rancore e senza clamore”, come scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it