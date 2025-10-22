Zielinski su Inter TV | Sempre bello vincere abbiamo dimostrato la nostra forza anche se…

Inter News 24 Zielinski entusiasta per la vittoria nerazzurra contro i belgi dell’Union Saint Gilloise: le parole del giocatore polacco dopo la sfida. L’Inter continua la sua marcia trionfale in Champions League, conquistando la terza vittoria su tre gare nella massima competizione europea. I nerazzurri hanno trionfato 4-0 a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise, mantenendo ancora una volta la porta inviolata, segno della solidità difensiva che caratterizza la squadra sotto la guida di Cristian Chivu. Piotr Zielinski, protagonista della partita e autore di un’ottima prestazione, ha commentato così la vittoria ai microfoni di InterTV: « Sempre bello vincere, abbiamo dimostrato la nostra forza anche se all’inizio abbiamo sofferto un po’ e poi giocavano in casa davanti ai propri tifosi ma dopo due tre schiaffi ci siamo svegliati e fatto una grande partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

