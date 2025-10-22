Zielinski sicuro | Inter possiamo continuare così Contro il Napoli vogliamo…

Zielinski brilla in Champions: «Contro il Napoli vogliamo vincere ancora». Le dichiarazioni Zielinski continua a ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nell’Inter di Cristian Chivu. Dopo l’ottima prestazione in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, il centrocampista polacco ha commentato con lucidità la vittoria dei nerazzurri, sottolineando punti di forza e aspetti da migliorare. Nel post-partita, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zielinski sicuro: «Inter, possiamo continuare così. Contro il Napoli vogliamo…»

Acerbi e De Vrij in scadenza andranno via. Mkhitaryan per me lascerà il calcio o si concederà un'altra avventura. Sommer andrà via. Questi 4 andranno via sicuro. Anche Zielinski potrebbe andare ma è un po' presto. @OAccomando91

Zielinski elogia il lavoro di Chivu all’Inter: “Sta facendo una cosa bellissima”. È un messaggio per Inzaghi - Zielinski è stato uno dei protagonisti nella vittoria dell’Inter per 4- Riporta fanpage.it

Zielinski: "Dopo 2-3 schiaffi ci siamo svegliati! Chivu? Sta facendo questa cosa bellissima" - Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha commentato così la vittoria contro l'USG ...

Inter, super gol di Zielinski con la Polonia - Lampo di classe del centrocampista dell'Inter che fa partire un missile sotto la traversa Un lampo di classe pura, un colpo da biliardo che fa il giro del ...