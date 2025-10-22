Zielinski esulta sui social dopo Union SG Inter | Missione compiuta! – FOTO

Inter News 24 Zielinski esulta sui social dopo Union SG Inter: «Missione compiuta!». Il messaggio dopo la vittoria in Champions League – FOTO. Novanta minuti in campo e una prestazione solida per Piotr Zielinski nella notte di Champions League a Bruxelles. Il centrocampista polacco, schierato dal tecnico dell’Inter Cristian Chivu come mezzala sinistra nel turnover iniziale, ha offerto una prova più che sufficiente. Quando il regista turco Hakan Çalhano?lu ha lasciato il campo per far posto al giovane Petar Sucic, Zielinski si è spostato in cabina di regia, gestendo con ordine ed equilibrio i ritmi della squadra nel finale di partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

