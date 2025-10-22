Zielinski elogia il lavoro di Chivu all'Inter | Sta facendo una cosa bellissima È un messaggio per Inzaghi

Zielinski è stato uno dei protagonisti nella vittoria dell’Inter per 4-0 contro l’Union Saint-Gilloise: il centrocampista polacco elogia il lavoro di Chivu e lancia una frecciatina a Inzaghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

