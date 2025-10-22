Zielinski | Abbiamo vinto 4-0 e soprattutto ancora una volta zero gol subiti
Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha ritrovato la titolarità a Bruxelles. L’ex Napoli, in campo per 90 minuti contro il Saint-Gilloise, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, parlando così dopo il 4-0 in Belgio: «È sempre bello dimostrare la nostra forza e la nostra qualità, abbiamo sofferto un po’ all’inizio, ma sapevamo che loro sono un’ottima squadra, sono campioni in Belgio. Sapevamo che c’era tempo per mettere a posto le cose e lo abbiamo fatto, abbiamo vinto 4-0 e soprattutto ancora una volta zero gol subiti». Adesso ci sarà il Napoli, sua ex squadra. « Sappiamo tutti che è una partita speciale, ho giocato lì ed è stato bellissimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
