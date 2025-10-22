Zelensky apre alla proposta di Trump per la pace | Un buon compromesso Ma Putin
È "un buon compromesso" la proposta del presidente americano Donald Trump di utilizzare l'attuale linea del fronte come base per i negoziati con la Russia. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dicendosi però dubbioso sul fatto che il leader del Cremlino Vladimir Putin possa accettarlo. Incontrando i giornalisti a Oslo, Zelensky ha affermato che Trump "ha proposto: 'Resta dove sei e inizia i colloqui'". Questo, ha detto Zelensky, "penso che sia un buon compromesso, ma non sono sicuro che Putin lo sostenga, e l'ho detto al presidente Donald Trump". Nel frattempo il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, "è a Washington" e "sono in corso preparativi per il summit della pace". 🔗 Leggi su Iltempo.it
