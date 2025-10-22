Zelensky apre alla proposta di Trump per la pace | Un buon compromesso Ma Putin

Iltempo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È "un buon compromesso" la proposta del presidente americano Donald Trump di utilizzare l'attuale linea del fronte come base per i negoziati con la Russia. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dicendosi però dubbioso sul fatto che il leader del Cremlino Vladimir Putin possa accettarlo. Incontrando i giornalisti a Oslo, Zelensky ha affermato che Trump "ha proposto: 'Resta dove sei e inizia i colloqui'". Questo, ha detto Zelensky, "penso che sia un buon compromesso, ma non sono sicuro che Putin lo sostenga, e l'ho detto al presidente Donald Trump".     Nel frattempo il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, "è a Washington" e "sono in corso preparativi per il summit della pace". 🔗 Leggi su Iltempo.it

zelensky apre alla proposta di trump per la pace un buon compromesso ma putin

© Iltempo.it - Zelensky apre alla proposta di Trump per la pace: "Un buon compromesso". Ma Putin...

Argomenti simili trattati di recente

zelensky apre proposta trumpGuerra in Ucraina, Zelensky apre alla proposta di Trump: "Un buon compromesso". Dubbi su Putin - È "un buon compromesso" la proposta del presidente americano Donald Trump di utilizzare l'attuale linea del fronte come base per ... Riporta iltempo.it

zelensky apre proposta trumpTrump e Zelensky alla Casa Bianca, primi segnali di intesa ma resta il nodo dei Tomahawk - Il presidente Usa apre alla possibilità di nuovi colloqui ma frena sull’invio dei missili: “Speriamo non ce ne sia bisogno, la guerra può finire ... Come scrive thesocialpost.it

zelensky apre proposta trumpTrump: "Putin vuole che la guerra finisca". Zelensky: "Serve il cessate il fuoco" - Dopo il disastroso bilaterale del 28 febbraio si sta riannodando l’alleanza. Segnala lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Apre Proposta Trump