Zaia sfida Salvini | la svolta moderata per riprendersi il Veneto leghista

Luca Zaia non era fisicamente a via Bellerio, ma la sua presenza si è sentita eccome. Collegato da remoto al Consiglio federale, il presidente del Veneto è apparso deciso, tagliente, più combattivo che mai. Ha parlato poco ma con precisione chirurgica. Nessuna polemica, nessun riferimento esplicito ai contrasti interni: solo la determinazione di chi sa . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Zaia sfida Salvini: la svolta moderata per riprendersi il Veneto leghista

