YouTube introduce un timer giornaliero per limitare il tempo sugli Shorts
YouTube sta lanciando una funzionalità che avvisa l'utente se supera il limite giornaliero di minuti di visione degli Shorts. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
YouTube introduce un limite automatico per fermare la visione dei Shorts - Gli utenti mobile possono impostare un tempo massimo giornaliero per interrompere automaticamente il feed dei video brevi e gestire meglio il tempo trascorso sulla piattaforma. Scrive multiplayer.it