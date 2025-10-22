Youth League la Juventus perde con il Real Madrid | bianconeri ancora a zero punti Prima vittoria per l’Atalanta Fiorentina quasi eliminata
2025-10-22 16:36:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: La Juventus perde in Youth League contro il Real Madrid, vince l’Atalanta contro lo Slavia: prima vittoria per i nerazzurri, bianconeri ancora a zero punti. Nell’andata della Turno Due del percorso dedicato ai campioni perde la Fiorentina Gioie e dolori per le due italiane impegnate in Youth League nel mercoledì della terza giornata della competizione europea per le formazioni Under 19. Dopo il successo in rimonta dell’Inter contro l’Union Saint-Gilloise e lo 0-0 del Napoli con il PSV Eindhoven, l’ Atalanta vince 2-0 in casa con lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Youth League, la Juventus perde con il Real Madrid: bianconeri ancora a zero punti. Prima vittoria per l'Atalanta, Fiorentina quasi eliminata - La Juventus perde in Youth League contro il Real Madrid, vince l'Atalanta contro lo Slavia: prima vittoria per i nerazzurri, bianconeri ancora a zero punti. Come scrive msn.com
