Youth League finalmente sboccia la Primavera | 2-0 allo Slavia Praga

Ecodibergamo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. Primo successo dei ragazzi di Bosi nella terza giornata della fase a gironi. Dopo un primo tempo con poche occasioni, i nerazzurri sbloccano la gara su autogol di Kolisek. Il debuttante Gasparello (classe 2009) firma il 2-0. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

