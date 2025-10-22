Yildiz con la 10 e la fascia da capitano della Juve al Bernabeu per la partita contro il Real Madrid | la FOTO che fa scatenare i tifosi

Yildiz con la 10 e la fascia da capitano della Juve al Bernabeu: la FOTO del talento bianconero che fa scatenare i tifosi. Una notte da predestinato, nel palcoscenico più iconico del mondo. Nella sfida di Champions League contro il Real Madrid, Igor Tudor lancia un segnale forte e chiaro al futuro: sarà Kenan Yildiz a indossare la fascia da capitano della Juve dal primo minuto. REAL MADRID JUVE LIVE Per il talento turco-tedesco, classe 2005, non si tratta di una prima volta assoluta. Yildiz, infatti, aveva già indossato la fascia in occasione della gara contro il Verona, ma solo a partita in corso, nei minuti finali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

