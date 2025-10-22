XIII Premio letterario Eugenia Bruzzi Tantucci | candidature aperte fino al 10 novembre
Torna anche per l’anno scolastico 20252026 il Premio letterario internazionale “Eugenia Bruzzi Tantucci”, giunto alla tredicesima edizione. Il titolo scelto per quest’anno è “Ci sarà tempo ancora”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
