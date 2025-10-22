XII edizione del Network Internazionale Danza Puglia

Si intitola “Frammenti di un solo mosaico” la dodicesima edizione del Network Internazionale Danza Puglia che parte sabato 25 ottobre con attività di formazione e sensibilizzazione all’arte coreutica, il progetto è ideato dal coreografo e danzatore Ezio Schiavulli che lo codirige con Anna. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Argomenti simili trattati di recente

#sponsor NETWORK INTERNAZIONALE DANZA PUGLIA XII edizione: ottobre 2025 – giugno 2026 A Bari è possibile seguire percorsi di formazione per danzatrici e danzatori con compagnie e coreografi internazionali info: Network Internazionale Danza Pugl - facebook.com Vai su Facebook

ITALIANI.ITALIANI ALL'ESTERO - XII CONFERENZA ITALIA/AMERICA LATINA E CARAIBI - MESSAGGIO DEL MIN.TAJANI (ESTERI):" IMPORTANTE OCCASIONE PER RIAFFERMARE SOLIDITA ... - Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha aperto stamane i lavori della XII edizione della Conferenza Italia- Segnala italiannetwork.it

XII edizione della Settimana Internazionale della Ricerca - Gli organizzatori sono riusciti a sollecitare l'interesse di molti giovani in questo momento, ... Riporta regione.campania.it