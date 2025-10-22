Xabi Alonso a Sky | La Juve migliorerà sicuramente squadra molto solida con grande qualità collettiva e individuale Sapevamo sarebbe stata difficile
Xabi Alonso ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Xabi Alonso ha parlato ai microfoni di Sky dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROL E – «Ci aspettavamo che fosse così per la qualità della Juve, per i giocatori che ha, per le idee che ha. Dall’inizio della partita sapevamo che sarebbe difficile, ci aspettavamo un po’ di difficoltà ed è stato così. Ho detto dopo il riposo che dovevamo continuare a impegnarci, che sarebbe arrivato il nostro momento. Dopo il primo gol, potevamo segnare altri gol, ma non abbiamo ucciso la partita e alla fine poteva succedere in tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
?Xabi Alonso è della Juve. Anzi no, meglio Poulsen: “È più veloce e diventerà l’idolo dei tifosi” - facebook.com Vai su Facebook
(TS) "La Juventus ritrova Xabi Alonso: nel 2008 fu un passo dai bianconeri poi Sandreani e Ranieri puntarono su Poulsen" ? https://ow.ly/8p3o50Xg204 - X Vai su X
Real Madrid, Xabi Alonso: "La Juventus ha qualità, ma sapevo che dopo l'intervallo sarebbe arrivato il nostro momento" - Al termine dell'incontro deciso da Jude Bellingham, il tecnico spagnolo ha parlato ai micr ... Segnala calciomercato.com
Pagina 2 | Dove vedere Real Madrid-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario - Archiviata la sconfitta di Como, la squadra di Tudor fa visita ai blancos di Xabi Alonso: sarà Mbappé contro Yildiz al Bernabeu, le probabili scelte di formazione ... Lo riporta corrieredellosport.it
Xabi Alonso: "Partita equilibrata, questa Juventus migliorerà" - Il Real Madrid batte la Juventus nella terza giornata di Champions League in una gara tirata e ricca di occasioni da una parte e dall'altra. Lo riporta msn.com