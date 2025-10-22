Xabi Alonso a Sky | La Juve migliorerà sicuramente squadra molto solida con grande qualità collettiva e individuale Sapevamo sarebbe stata difficile

Xabi Alonso ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Xabi Alonso ha parlato ai microfoni di Sky dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROL E – «Ci aspettavamo che fosse così per la qualità della Juve, per i giocatori che ha, per le idee che ha. Dall’inizio della partita sapevamo che sarebbe difficile, ci aspettavamo un po’ di difficoltà ed è stato così. Ho detto dopo il riposo che dovevamo continuare a impegnarci, che sarebbe arrivato il nostro momento. Dopo il primo gol, potevamo segnare altri gol, ma non abbiamo ucciso la partita e alla fine poteva succedere in tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

