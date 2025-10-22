X Factor Paola Iezzi parla della sua squadra | Voci bellissime talento ed entusiasmo

Paola Iezzi, giudice della nuova edizione di X Factor su Sky e in streaming solo su NOW, parla della sua squadre e del rapporto con gli altri giurati. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - X Factor, Paola Iezzi parla della sua squadra: “Voci bellissime, talento ed entusiasmo”

Scopri altri approfondimenti

Sakina Sanogoh racconta a Fanpage.it la sua esperienza a X Factor 2025 conclusasi alle Last Call. È stata eliminata da Paola Iezzi, giudice con la quale ha avuto un confronto durante i Bootcamp: a lei, sul palco, ha raccontato cosa stava vivendo in quel mom Vai su Facebook

L'X Pass di Paola si presenta sul palco delle Last Call con un'esibizione abbastanza impressionante #XF2025 - X Vai su X

X Factor 2025, chi sono i 12 concorrenti scelti dai giudici: le squadre ai live - I giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Achille Lauro hanno scelto i propri preferiti, ... Riporta fanpage.it

X Factor 2025, les jeux sont faits: tra i fischi per Achille Lauro, ecco le squadre dei 4 giudici - Alle Last Call di X Factor 2025 si sono formate le squadre dei 4 giudici. Scrive amica.it

X Factor, Sakina “illusa e derisa” da uno dei giudici del talent: ecco cosa sarebbe accaduto - La nuova edizione di X Factor ha preso il via ormai da diverse settimane e durante le prime fasi del talent show di Sky i giudici Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani hanno ... Secondo isaechia.it