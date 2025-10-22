X Factor 2025 chi sono i 12 concorrenti scelti dai giudici | le squadre ai live

X Factor 2025 si prepara a entrare nella fase conclusiva e più amata dagli spettatori: i Live. I giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Achille Lauro hanno scelto i propri preferiti, per un totale di 12 artisti (o gruppi), pronti a sfidarsi in vista della finalissima di giovedì 4 dicembre che eleggerà il vincitore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è l’ospite in grado di incendiare il palco del primo Live di #XF2025? Annalisa risponde con il suo nuovo album “Ma io sono fuoco” X Factor, Live 1, giovedì 23 ottobre, alle 21.15 su Sky e NOW - facebook.com Vai su Facebook

“X Factor 2025”, i Live: squadre, giudici, come funzionano e come si vota - Sono 12 i concorrenti in totale, divisi nelle quattro squadre di Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro ... Scrive sorrisi.com

X Factor 2025, giovedì al via i Live. Ospite Annalisa. Le squadre e tutte le anticipazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, giovedì al via i Live. Riporta tg24.sky.it

X Factor 2025, al via i Live: PierC favoritissimo per la vittoria finale secondo gli esperti Sisal - Dopo aver superato Bootcamp e Last Call, i concorrenti si preparano a sfidarsi sul palco per aggiudicarsi il ti ... Si legge su adnkronos.com