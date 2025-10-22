X Factor 2025 | al via i Live Show Da giovedì 23 ottobre su Sky e in streaming su NOW

In onda da domani. Dopo settimane di selezioni, X Factor 2025 entra finalmente nella sua fase più attesa: quella dei Live Show. Giovedì 23 ottobre, su Sky Uno e in streaming su NOW, lo show Sky Original e accende il palco dell’ X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano). Dodici artisti, divisi nelle quattro squadre dei giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, si sfideranno settimana dopo settimana per conquistare il titolo di vincitore. Il traguardo finale è fissato per il 4 dicembre, quando il grande show tornerà a illuminare Piazza del Plebiscito a Napoli. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - X Factor 2025: al via i Live Show. Da giovedì 23 ottobre su Sky e in streaming su NOW

