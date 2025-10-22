X Factor 2025 al via i Live le quote degli esperti Sisal chi è il favorito?
Alla vigilia dell’inizio dei Live Show di X Factor 2025, gli esperti Sisal sono convinti del fatto che ci sia un grande favorito alla vittoria. La diciannovesima edizione di X Factor sta per entrare nella sua fase clou: i Live Show. Dopo aver superato Bootcamp e Last Call, i concorrenti si preparano a sfidarsi sul palco per aggiudicarsi il titolo di nuovo fenomeno musicale italiano, mentre e nel pubblico cresce la curiosità di scoprire chi sarà il talento di quest’anno. Secondo gli esperti Sisal, PierC, il giovane cantante piemontese che ha conquistato sin da subito pubblico e giudici con la sua voce, tanto da convincere Francesco Gabbani ad assegnargli l’X Pass, sembrerebbe essere il candidato con più chance. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Argomenti simili trattati di recente
X Factor batte Freeze, Gialappa Show batte Mammucari. Tv8 batte due show di Rai2. C'è un problema. - X Vai su X
X Factor 2025, al via i Live: PierC favoritissimo per la vittoria finale secondo gli esperti Sisal - Dopo aver superato Bootcamp e Last Call, i concorrenti si preparano a sfidarsi sul palco per aggiudicarsi il ti ... adnkronos.com scrive
X Factor 2025, giovedì al via i Live. Ospite Annalisa. Le squadre e tutte le anticipazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, giovedì al via i Live. Scrive tg24.sky.it
X Factor, al via i Live prima ospite Annalisa su Sky - Una selezione appassionante, piena di colpi di scena e soprattutto di performance che hanno già lasciato il segno: dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, il percorso di X Factor 2025 - Da ansa.it