X Factor 2025 al via i Live le quote degli esperti Sisal chi è il favorito?

Alla vigilia dell’inizio dei Live Show di X Factor 2025, gli esperti Sisal sono convinti del fatto che ci sia un grande favorito alla vittoria. La diciannovesima edizione di X Factor sta per entrare nella sua fase clou: i Live Show. Dopo aver superato Bootcamp e Last Call, i concorrenti si preparano a sfidarsi sul palco per aggiudicarsi il titolo di nuovo fenomeno musicale italiano, mentre e nel pubblico cresce la curiosità di scoprire chi sarà il talento di quest’anno. Secondo gli esperti Sisal, PierC, il giovane cantante piemontese che ha conquistato sin da subito pubblico e giudici con la sua voce, tanto da convincere Francesco Gabbani ad assegnargli l’X Pass, sembrerebbe essere il candidato con più chance. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

